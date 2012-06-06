Мужчину убила молния: разряд притянули обыкновенные ведра
13:11, 06 июня 2012Новости регионов
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Второй случай за последние 2 дня
На пункт связи самостоятельной государственной пожарной части №9 города Хмельника Винницкой области поступило сообщение о том, что в поселке Уланов молнией смертельно поражен 49-летний мужчина.
Об этом сообщает пресс-служба МЧС Украины.
Как выяснилось, мужчина шел с ведрами к колодцу. Вероятно, именно они притянули электрический разряд.
В Винницкой области за последние два дня это уже второй случай поражения человека молнией.
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