В Киеве дотла сгорел цыганский табор

милиции опровергают информацию о причастности правоохранителей к пожару в цыганском таборе в Киеве

Киев. 6 июня. УНИАН. В милиции Киева опровергают информацию о причастности правоохранителей к пожару в цыганском таборе в Киеве.

Об этом говорится в переданном УНИАН сообщении Отдела связей с общественностью ГУМВД Украины в Киеве по поводу появления в некоторых Интернет-изданиях информации о том, что в Днепровском районе работники милиции якобы сожгли цыганский табор.

Как подчеркнули в столичном главке, по факту обнародованной информации проведена проверка, в ходе которой установлено, что работники милиции не только не совершали никаких действий в отношении жителей табора, а наоборот, во время пожара, который обнаружил наряд патрульной службы Днепровского райуправления, активно участвовали в его тушении и спасали имущество граждан.

Для предоставления помощи по тревоге был поднят батальон патрульной службы, добавили в милиции, подчеркнув, что никакой информации относительно пожара и других противоправных действий в отношении жителей табора в соответствующие службы не поступало вообще.

«Поэтому отдел связей с общественностью столичной милиции должен констатировать, что информация о причастности милиции к пожару в таборе не отвечает действительности и носит явно провокационный характер. Ее модераторы имели целью с помощью громких заглавий и использования слухов дезинформировать общество и в очередной раз бросить тень на правоохранительные органы», - подчеркивается в сообщении.

Как сообщалось, цыганский табор в столице сгорел в прошлые выходные.

Табор, в котором проживало около 50 человек, включая детей, приехал из Закарпатья и поселился в зеленой зоне возле улицы Березняковской, неподалеку от железнодорожного полотна. По словам цыган, в выходные к ним пришли неизвестные и подожгли палатки.

"Неизвестные сказали, что нам здесь не место, тем более, накануне Евро-2012. А затем табор загорелся", - сказали газете «Сегодня» жители табора. Во время пожара никто не пострадал.

Несмотря на пожар, съезжать табор не планирует - он просто переехал на соседнюю поляну, отмечает издание.