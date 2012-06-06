Мама прыгнула в колодец, спасая 2-летнего сына

Сотрудники Раздельнянского районного подразделения МЧС Украины вытащили из колодца 21-летнюю мать и ее 2-летнего сына, упавшего туда во время прогулки, сообщили сегодня УНИАН в Центре общественных связей Управления МЧС в Одесской области.

Как уточнили в облМЧС, происшествие в райцентре Раздельная случилось во вторник, когда мать вдруг увидела, что убежавший от нее на несколько метров малыш провалился в колодец. Не раздумывая, она прыгнула вслед за 2-летним ребенком.

На помощь прибыли сотрудники местного пожарно-спасательного отделения МЧС: с помощью верёвки и лестницы спасатели вытянули из колодца ребенка с матерью невредимыми. Машина «скорой помощи» доставили их в райбольницу.

По мнению медиков, сейчас состояние здоровья обоих удовлетворительное.