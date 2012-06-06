71-летний пенсионер погиб, распиливая снаряд

В Черкасской области 71-летний пенсионер погиб во время распиливания снаряда.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе УМЧС в Черкасской области, трагедия произошла вчера.

Житель села Роги Маньковского района нашел боевой снаряд и принес его домой. Во время распиливания опасной находки болгаркой произошел взрыв, в результате которого мужчина погиб на месте.