Черниговщина: остаются обесточенными 4 населенных пункта

В Черниговской области остаются обесточенными четыре населенных пункта, пострадавших в результате урагана 4 июня. Об этом УНИАН сообщили в Управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций Черниговской облгосадминистрации.

На территории Козелецкого района остаются отключенными 3 ЛЭП 10 кВ, 43 трансформаторных пункта, без электроснабжения остаются жители 4 населенных пунктов (села Евминка, Сыраи, Озерное, Карпеки).

Работы по восстановлению электроснабжения на территории Козелецкого района продолжаются силами ПАО "Черниговоблэнерго".

По уточненным данным, в результате непогоды в Черниговской области повреждены кровли около 320 домов и сооружений в 8 населенных пунктах на территории Козелецкого, Варвинского и Прилукского районов, в том числе более 300 домов и сооружений частного сектора, 3 заведения образования, 2 торговых заведения, 2 сельских совета, церковь, почтовое отделение, дом культуры, амбулатория, помещение автостанции и участок ветеринарной медицины.

Кроме того, повреждены 5 единиц автомобильной техники, 700 га посевов кукурузы и подсолнечника СООО "Дружба-Нова" (Варвинский район) и повалены деревья на территории лесного массива возле с. Евминка Козелецкого района, принадлежащего ГП "Остерское лесное хозяйство" (ориентировочная площадь поврежденных насаждений составляет около 10 га).

Решается вопрос относительно выделения из регионального материального резерва строительных материалов Козелецкой и Прилукской райгосадминистрациям для проведения восстановительных работ. Начались работы по ремонту поврежденных кровель.