Повреждение теплосети возле НСК «Олимпийский» локализовано

Специалисты ПАО «Киевэнерго» локализовали повреждение магистральной тепловой сети, которое возникло сегодня на пересечении улиц Анри Барбюса и Ивана Федорова в Печерском районе Киева.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе «Киевэнерго», повреждение сети диаметром 700 мм повлекло утечку теплоносителя на поверхность на проезжей части. Оборудование на ТЭЦ-5 зафиксировало утечку около 13.51, после чего поврежденный участок магистрали был отключен.

Повреждение произошло в связи с изношенностью сети, поскольку она была проложена еще в 1972 году.

На место происшествия сразу выехала аварийная бригада «Киевэнерго», которая отгородила поврежденный участок и приступила к восстановительным работам. Ликвидировать повреждение планируется на протяжении суток.

По состоянию на 17.00 отключенными от горячего водоснабжения остаются 13 потребителей (три жилых дома, остальные – административные здания).