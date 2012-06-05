В 10-летнего мальчика ударила молния

В Крыжопольском районе Винницкой области в 10-летнего мальчика попала молния.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Управления Министерства чрезвычайных ситуаций в Винницкой области.

Ребенок пострадал сегодня во время грозы, находясь на собственном дворе.

Пострадавший был немедленно доставлен в Крыжопольскую центральную районную больницу.

В данное время ребенок находится в реанимации в состоянии средней степени тяжести.