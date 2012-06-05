В 10-летнего мальчика ударила молния
15:20, 05 июня 2012Новости регионов
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На собственном же дворе
В Крыжопольском районе Винницкой области в 10-летнего мальчика попала молния.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Управления Министерства чрезвычайных ситуаций в Винницкой области.
Ребенок пострадал сегодня во время грозы, находясь на собственном дворе.
Пострадавший был немедленно доставлен в Крыжопольскую центральную районную больницу.
В данное время ребенок находится в реанимации в состоянии средней степени тяжести.
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