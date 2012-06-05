Поезд сбил насмерть мужчину с маленьким сыном
14:33, 05 июня 2012Новости регионов
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Обстоятельства выясняются
В Крыму отец с сыном погибли под колесами поезда, сообщила пресс-служба крымского управления МЧС.
Несчатный случай произошел на станции "Элеваторная" в Красногвардейском районе. Информация о трагедии поступила к спасателям 1 июня.
Погибли 35-летний мужчина и 4-летний мальчик - жители Крыма.
Обстоятельства инцидента выясняются.
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