Поезд сбил насмерть мужчину с маленьким сыном

Обстоятельства выясняются

В Крыму отец с сыном погибли под колесами поезда, сообщила пресс-служба крымского управления МЧС. Несчатный случай произошел на станции "Элеваторная" в Красногвардейском районе. Информация о трагедии поступила к спасателям 1 июня. Погибли 35-летний мужчина и 4-летний мальчик - жители Крыма. Обстоятельства инцидента выясняются.



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