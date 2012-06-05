В Кировограде открыли центр для временного проживания женщин

В Кировограде сегодня открылся первый в области социальный Центр матери и ребенка, созданный для временного проживания женщин на последних месяцах беременности и для матерей с детьми до 18-ти месяцев, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Управлении по делам прессы и информации Кировоградской облгосадминистрации.

Центр рассчитан на одновременное содержание десяти беременных женщин или матерей с детьми. Находясь в центре, одинокие мамы будут иметь возможность получать всестороннюю бесплатную помощь: психологические и правовые консультации, медицинские услуги, питание. В заведении будут работать 10 специалистов.

На создание центра было расходовано более 1,5 млн. грн. В частности, из государственного бюджета на проведение ремонтных работ было направлено более 1,3 млн. грн, а за средства областного бюджета в сумме 248 тыс. грн была обустроена прилегающая к заведению территория.

По словам председателя Кировоградской облгосадминистрации Сергея Ларина, это одно из лучших заведений такого профиля в Украине. Руководство области планирует создать еще несколько подобных центров.