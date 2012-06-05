Возле Труханового острова в Киеве лучше не купаться

Для усиления мер безопасности болельщиков из Швеции в месте их расположения на Труханове острове в Киеве будут установлены информационные стенды с предупреждениями о возможных опасностях.

Об этом сегодня сообщили в КП «Плесо».

Как отмечают сотрудники коммунального предприятия, информационные указания с соответствующими рекомендациями являются необходимой мерой безопасности фанов. Ведь в акватории Труханова острова сильное течение и водовороты, опасный фарватер, поэтому неосторожность жителей кемпинга может представлять угрозу для их здоровья или даже жизни.

Как сообщал УНИАН, во время Евро-2012 в июне на Труханове острове будет фан-кемпинг, в котором будет проживать более 6 тыс. футбольных болельщиков из Швеции.