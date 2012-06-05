250 милиционеров сдали кровь

В Чернигове в рамках акции "Милицейская капля крови», посвященной Международному дню защиты детей, 250 работников правоохранительных органов сдали кровь.

Об этом УНИАН сообщили в Секторе связей с общественностью Управления МВД в области.

По информации начальника ССО Сергея Брыля, эта акция была проведена по инициативе начальника областной милиции Александра Михайлика. В помещение УМВД, где непосредственно работали специалисты городской станции переливания крови, прибыли сотрудники других структурных подразделений, в частности, работники патрульной службы, участковые инспекторы, инспекторы ГАИ, оперативные сотрудники городского отдела внутренних дел и многие другие.

Благотворительная акция "Милицейская капля крови" стала традиционной, в этом году она проводилась в четвертый раз. Деньги за сданную кровь правоохранители положили в специально изготовленный ящик. Все его содержимое будет передано одному из интернатных учреждений области.

Медицинская система Черниговской области благодаря акции получила более 85 литров донорской крови, отмечается в сообщении.