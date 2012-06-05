В Киеве стартовал велопробег "Мир без сирот"

В Киеве стартовал международный велопробег "Мир без сирот", участники которого до 30 июня планируют посетить три области Украины и несколько российских городов.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщил президент альянса "Украина без сирот" Руслан Малюта.

"Это очень амбициозное дело. Впереди много тысяч километров, много вызовов, которые нужно преодолеть. Велотур "Мир без сирот" начинается этапом из Украины в России. Сегодня команда стартует из Киева. Участники проедут через Киевскую, Черниговскую и Сумскую области в направлении российской границы, и дальше тур будет продолжаться по территории России", - сказал Р.Малюта.

По его словам, в целом проект рассчитан на 3-5 лет, а его участники - усыновленные беспризорные дети, дети-сироты и их воспитатели - планируют проехать велосипедами вокруг Земного шара.

"Уже проведен целый ряд переговоров об американском этапе. Сейчас мы также рассматриваем возможность добавить этап в Юго-Восточной Азии. Но это пока еще открытый вопрос", - сообщил президент альянса "Украина без сирот".

В свою очередь, президент благотворительного фонда "Пиллигрим" Геннадий Мохненко добавил, что велопробег будет осуществляться в несколько этапов, чтобы детей не отрывать от учебного процесса. "На первом этапе - в июне - мы отправляемся на Курск, Орел, Тулу, Москву, Владимир, Нижний Новгород, Арзамас, Саранск, Пензу. Потом во второй половине августа мы поедем через Пензу, Тольятти, Самару, Челябинск, Екатеринбург. За Урал мы перейдем в сентябре, в сентябре возвращаемся в Украину, а в конце весны будут следующие этапы. Мы планируем проехать вокруг всего Земного шара. Мы надеемся, что сможем найти партнеров, которые помогут нам в организации велотура в Европе и США. Но это все - через 2-3 года", - отметил он.

По словам инициатора проекта "Ты будешь найден" Сергея Демидовича, велотур организован с целью привлечь внимание общества к проблемам сиротства не только в Украине, но и во всем мире.

Инициаторами и организаторами велотура "Мир без сирот" выступили благотворительный фонд "Пиллигрим" и альянс "Украина без сирот" при участии альянса "Россия без сирот" и ассоциации "Эммануил". Проект осуществляется при поддержке Министерства социальной политики Украины.