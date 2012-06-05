В Киевском СИЗО сидят 38 детей

Прокурор города Киева Анатолий Мельник провел очередной личный прием несовершеннолетних, находящихся в Киевском следственном изоляторе.

Как сообщили в прокуратуре города Киева, в настоящее время в СИЗО находится 38 детей.

«Во время приема состоялось собеседование с каждым ребенком. Прокурора, прежде всего, интересовал вопрос материально-бытовых условий содержания. Он спрашивал у детей, есть у них жалобы на нарушения их прав, получают ли они соответствующее питание, предоставляется ли им надлежащая медицинская и психологическая помощь, как они учатся и отдыхают», - говорится в сообщении и отмечается, что никаких жалоб от детей не поступило .

Как заверили в прокуратуре, прокурор «зашел в каждую камеру, чтобы лично убедиться в условиях содержания несовершеннолетних, осмотрел классы, в которых они учатся, комнаты, в которых дети отдыхают и занимаются спортом».

Также в этот день прокурор Киева пообщался с девушкой, которая временно находится в СИЗО и согласно решению комиссии направлена из Житомирской области в одну из колоний для несовершеннолетних в Запорожской области для отбывания наказания.

Девушка рассказала, что воспитывалась в многодетной семье, где было девять детей, родители которых лишены родительских прав. Некоторое время она проживала у крестной матери. Она дважды была осуждена районным судом Житомирской области за кражи. Первый раз в 2011 году - за кражу металлолома на сумму свыше 200 грн, а в мае 2012 года - за кражу велосипеда, стоимостью 160 грн. Во втором случае судом ей назначено наказание - 3 года 1 месяц лишения свободы. Девушка заверила прокурора столицы, если в дальнейшем будет шанс остаться на свободе, то никогда больше не станет на путь совершения преступления, сообщили в прокуратуре. А.Мельник, ознакомившись с личным делом девушки и приговором суда, убедился, что она говорит правду о том, что в период отсрочки исполнения первого наказания она совершила угон велосипеда. Следовательно А.Мельник обратился к прокурору Житомирской области, чтобы инициировать пересмотр решения суда и изменения меры наказания указанному ребенку.

