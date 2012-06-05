На Закарпатье открыли 36-й детский дом семейного типа

В городе Мукачеве Закарпатской области открыли 36-й детский дом семейного типа.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-центре Закарпатской областной государственной администрации.

Как говорится в сообщении 1 июня, в Мукачеве состоялось торжественное открытие детского дома семейного типа семьи Матвеюк. Владимир и Александра Матвеюки имеют двое собственных детей – дочь и взрослого сына. В 2009 году семья взяла на воспитание двое приемных детей, затем еще трех. На сегодняшний день самой старшей воспитаннице 21 год, самой младшей – 7.

В 2012 году по решению Мукачевского горисполкома был создан детский дом семейного типа.

Во время открытия дома от областных и городских властей семье подарили телевизор и компьютер.