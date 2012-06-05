Один из задержанных за взрывы в Днепропетровске – преподаватель университета

Один из задержанных по подозрению в организации взрывов в Днепропетровске 27 апреля - 34-летний Виктор Сукачев - является кандидатом политологических наук и работал преподавателем кафедры политологии Днепропетровского государственного университета.

Об этом корреспонденту УНИАН рассказали сотрудники университета.

По словам одного из собеседников УНИАН, В.Сукачев защитил кандидатскую диссертацию о формировании гражданского общества в Украине под названием «Социальный капитал». Он был довольно публичным человеком, в качестве эксперта выступал на местном телевидении и на пресс-конференциях. Вот некоторые цитаты из выступлений В. Сукачева: «Кандидат политических наук Виктор Сукачев считает, что оппозиция критикует не проект нового Уголовного процессуального кодекса, а его автора – Президента Виктора Януковича». В.Сукачев на пресс-конференциях также позитивно отзывался о действиях региональной власти. 29 апреля текущего года он комментировал российскому телеканалу «Мир» ситуацию о взрывах в Днепропетровске, предположив, что взрывы могли организовать уволенные сотрудники правоохранительных органов или военные.

По словам источников, В.Сукачев в связях с оппозицией замечен не был и занимался пиар-сопровождением на предстоящих выборах в Верховную Раду кандидатов в народные депутаты в Днепропетровской области.

Также В.Сукачев указан как контактное лицо представительства в Днепропетровске российской фирмы по серийному изготовлению инженерных заграждений, заборов и ворот.

Как сообщил УНИАН источник, при проведении обыска в квартире подозреваемого в районе жилмассива «Солнечный» было найдено десятки дисков фашистского и расистского содержания.. По сведениям очевидцев, соседи были изумлены количеством представителей правоохранительных органов во дворе дома, а также его задержанием. Все воспринимали В.Сукачева как нормального, благополучного человека.

Напомним, 27 апреля 2012 года в центре Днепропетровска произошли четыре взрыва, во время которых пострадал 31 человек, в том числе 10 детей. По информации МВД, все взрывные устройства оказались самодельными и были заложены в бетонные урны. По факту взрывов прокуратура возбудила уголовное дело по ч. 2 ст. 258 УК Украины («Террористический акт, совершенный по предварительному сговору группой лиц»), за что предусмотрено лишение свободы на срок от 7 до 12 лет.

1 июня генеральный прокурор Украины Виктор Пшонка заявил о задержании четырех подозреваемых в совершении терактов в Днепропетровске 27 апреля.

В.Пшонка заявил, что взрывы в Днепропетровске были организованы в корыстных целях.

По словам В.Пшонки, злоумышленники требовали деньги после взрывов – через СМС и Интернет, «угрожая новыми взрывами и человеческими жертвами, в том числе с детьми».

«Злоумышленники требовали сумму в долларах из расчета 10 центов за каждого жителя Украины. Таким образом была подсчитана общая сумма – 4,5 млн. долларов», - сказал на пресс-конференции глава СБУ Игорь Калинин.