Ивано-Франковщина: в горах заблудилась группа туристов

В Ивано-Франковской области во время экскурсии в горы заблудилась группа туристов.

Как сообщает пресс-служба МЧС Украины, 1 июня в 15.30 в горную поисково-спасательную часть Территориального управления МЧС в Ивано-Франковской области поступило сообщение, что в районе горы Пожежевская Яремчанского горсовета заблудилась группа туристов из 17 человек – жителей города Кременец Тернопольской области.

Туристы находились на экскурсии в горном районе на территории Яремчи. Для поисков заблудившихся туристов были привлечены работники Яремчанского, Ворохтянского и Верховинского поисково-спасательных отделений ТУ МЧС в области (13 спасателей, 3 единицы техники).

В 19.00 спасатели нашли туристов в горной долине Цибульник в районе горы Брецкул и доставили их в туристический комплекс "Заросляк".

Состояние туристов удовлетворительное, пострадавших нет.