Морская вода на пляжах Одессы соответствует санитарным нормам

На всех одесских пляжах, кроме Черноморки, морская вода соответствует санитарным нормам, водопользование разрешается, сообщили УНИАН в Одесской городской санитарно-эпидемиологической станции.

Что касается пляжа Черноморки, то он «закрыт в связи с неудовлетворительным техническим состоянием постановлением Киевской райСЭС Одессы».

В горСЭС также уточнили, что в течение последней недели на пляжах «исследовано 39 проб морской воды - превышения санитарных норм по микробиологическим показателям не обнаружено».

Впрочем, паспорт на право открытия пляжного сезона подписан городскими властями только администрациям пляжей «Лузановка», «Отрада», «Дельфин», «10-я станция Фонтана» и «Аркадия». На остальных четырех пляжах продолжается благоустройство территории, оборудование приспособлениями для людей с ограниченными физическими возможностями, выполняются иные требования спецкомисии горсовета.