В Скадовске из-за ливня были подтоплены жилые дома
11:41, 05 июня 2012Новости регионов
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МЧС откачало воду
205 приусадебных участков, из них 36 жилых домов подтоплены в Скадовске в результате ливня.
Как сообщает пресс-служба МЧС Украины, подразделения МЧС и коммунальные службы города проводят работы по откачке и отводу воды из частных жилых домов и приусадебных участков. К ликвидации последствий подтопления привлечены 48 специалистов и 17 единиц техники.
На месте происшествия работает оперативная группа Управления МЧС в Херсонской области.
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