В Скадовске из-за ливня были подтоплены жилые дома

205 приусадебных участков, из них 36 жилых домов подтоплены в Скадовске в результате ливня.

Как сообщает пресс-служба МЧС Украины, подразделения МЧС и коммунальные службы города проводят работы по откачке и отводу воды из частных жилых домов и приусадебных участков. К ликвидации последствий подтопления привлечены 48 специалистов и 17 единиц техники.

На месте происшествия работает оперативная группа Управления МЧС в Херсонской области.