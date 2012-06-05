В Скадовске из-за ливня были подтоплены жилые дома

11:41, 05 июня 2012
Новости регионов
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МЧС откачало воду

205 приусадебных участков, из них 36 жилых домов подтоплены в Скадовске в результате ливня.

Как сообщает пресс-служба МЧС Украины, подразделения МЧС и коммунальные службы города проводят работы по откачке и отводу воды из частных жилых домов и приусадебных участков. К ликвидации последствий подтопления привлечены 48 специалистов и 17 единиц техники.

На месте происшествия работает оперативная группа Управления МЧС в Херсонской области.

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