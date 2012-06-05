В Крыму машина сбила на смерть трех молодых людей
11:39, 05 июня 2012Новости регионов
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Стояли на краю дороги
В Симферопольском районе Крыма две молодые женщины и мужчина погибли в результате наезда легкового автомобиля.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе крымского управления МЧС, авария произошла вечером 2 июня.
Водитель автомобиля ВАЗ-2108, двигаясь со стороны Симферополя в направлении села Чистенькое, совершил наезд на пешеходов, которые находились на краю проезжей части.
На месте аварии погибли 25-летний мужчина и 21-летняя девушка. Еще одна девушка такого же возраста была доставлены в больницу, где от полученных травм умерла сегодня утром. Все погибшие - крымчане.
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