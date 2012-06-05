Когда в Киеве установят урны?

В Киеве в ближайшее время установят около 15 тыс. новых взрывобезопасных урн для мусора.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель КГГА Александр Попов сообщил на брифинге.

«Мы около 15 тыс. урн будем покупать на ближайшем этапе. У нас уже есть договоренности с нашим предприятием, где работают люди с ограниченными возможностями (УТОС), и они будут производить один из тех вариантов урн, которые есть», - сказал А.Попов.

Он отметил, что пока не может сказать, сколько средств необходимо на приобретение этих урн. По словам председателя КГГА, скорее всего, эти 15 тыс. урн город получит в течении ближайших двух недель.

А.Попов добавил, что в будущем власти Киева планируют заказывать производство урн именно столичным предприятиям.

Как сообщал УНИАН, в Киеве в начале мая, после взрывов в Днепропетровске, убрали почти все урны для мусора. Вместо них возле станций метро были установлены полиэтиленовые пакеты.

В КГГА объяснили, что такие меры предприняты "с целью повышения безопасности киевлян и многочисленных гостей столицы во время майских праздников по поручению председателя КГГА Александра Попова".

Справка УНИАН. 27 апреля в центре Днепропетровска произошли 4 взрыва, в результате которых пострадало 31 лицо, в частности 10 детей.

Взрывчатка была заложена в железобетонные урны, арматура которых стала детонаторами.