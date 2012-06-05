Мужчины 13 лет незаконно получали пенсии по инвалидности

В Автономной Республике Крым работники Государственной службы борьбы с экономической преступностью разоблачили двух жителей Симферополя, которые предоставили в управление Пенсионного фонда фиктивные справки о присвоении им группы инвалидности.

Как сообщили УНИАН в Управлении связей с общественностью МВД Украины, на основании фиктивных документов правонарушители на протяжении последних 13 лет незаконно получили пенсии на общую сумму 409 тыс. грн.

Против мужчин возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество).