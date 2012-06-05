В столице во время урагана пострадали 5 человек

Вчера, 4 июня, в Киеве во время урагана пострадали 5 человек.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации со ссылкой на начальника Главного управления по вопросам чрезвычайных ситуаций Виталия Пшеничного.

Также были повалены 208 деревьев, повреждены 9 автомобилей, повреждено крыши трех жилых домов и одной больницы.

При этом В.Пшеничный проинформировал, что последствия непогоды были оперативно ликвидированы до 22-х часов того же дня.

«Сразу после ненастья мы подняли все аварийные бригады Главного управления и КП «Киевская служба спасения». Работали зеленстроевцы всех районов города, которые распиливали поваленные деревья и освобождали от них проезжую часть и тротуары. Кроме того, работники «Киевавтодора» чистили ливнестоки, которые были загрязнены в результате ливня», - сказал В.Пшеничный.

Также, по его словам, специалисты коммунального предприятия «Киевпасстранс» оперативно ликвидировали порывы контактных сетей трамвайных и троллейбусных маршрутов, а работники «Киевэнерго» работали над восстановлением электроснабжения.

В настоящее время продолжается восстановление сетей внешнего освещения и уборка мелких ветвей поваленных деревьев.