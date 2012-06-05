Трех парней во время рыбалки убил электроток

Вчера в 9.00 в с. Павшин Мукачевского района Закарпатской области во время рыбной ловли на искусственном водоеме получили поражение электротоком 7 человек, находившихся на деревянном пирсе.

Как сообщает пресс-служба МЧС, погибли три человека, и еще три (один - в тяжелом состоянии) госпитализированы в центральную районную больницу.

Причина поражения электротоком – случайное касание удочкой проводов ЛЭП.

По факту происшествия правоохранительными органами проводится расследование.