Трех парней во время рыбалки убил электроток
10:11, 05 июня 2012Новости регионов
0
Удочка коснулась проводов ЛЭП
Вчера в 9.00 в с. Павшин Мукачевского района Закарпатской области во время рыбной ловли на искусственном водоеме получили поражение электротоком 7 человек, находившихся на деревянном пирсе.
Как сообщает пресс-служба МЧС, погибли три человека, и еще три (один - в тяжелом состоянии) госпитализированы в центральную районную больницу.
Причина поражения электротоком – случайное касание удочкой проводов ЛЭП.
По факту происшествия правоохранительными органами проводится расследование.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter