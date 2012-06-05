В Луганске ураганный ветер унес коляску с младенцем
Мама не успела спрятаться
В Луганске ураганный ветер унес коляску с годовалым ребенком.
Как сообщили УНИАН в Отделе по связям с общественностью ГУ МВД в Луганской области, несчастный случай произошел вчера, 3 июня.
В Каменнобродском районе Луганска 33-летняя женщина не успела укрыться от стихии вместе со своими детьми. Девочку 2011 г. р. в коляске унесло сильным порывом ветра. Ребенок с телесными повреждениями госпитализирован в отделение нейрохирургии областной детской больницы.
Кроме того, 3 июня в Луганске в результате урагана были обесточены 150 трансформаторных подстанций и отключены от электроснабжения 2094 частных жилых дома. Частично повреждены крыши 66 частных жилых домов.
К ликвидации последствий стихийного бедствия задействованы 19 единиц техники и 51 сотрудник МЧС.
Сотрудники милиции охраняют общественный порядок в районе поврежденных объектов.
Как сообщал УНИАН, в Луганске во время урагана травмированы три человека, из них - двое детей.