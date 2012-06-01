Взрывы в Днепропетровске не связаны с Евро-2012

Взрывы в Днепропетровске 27 апреля не были связаны с предстоящим в Украине Чемпионатом Европы по футболу.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Днепропетровске заявил глава СБУ Игорь Калинин.

«Деньги были единственным требованием злоумышленников. Это было домыслом некоторых СМИ, связывающих взрывы в Днепропетровске с предстоящим чемпионатом. Никаких данных о связи этих взрывов с Евро-2012 нет», - подчеркнул И.Калинин.

Глава СБУ также сообщил, что подозреваемые в терактах изготавливали взрывные устройства из простых органических соединений накануне взрывов или непосредственно перед ними за 10-15 минут.

Министр внутренних дел Виталий Захарченко сообщил журналистам, что один из задержанных имеет отношение к научной деятельности. Также следствие установило, что задержанные активно интересовались в Интернете способами изготовления взрывчатки.

В.Захарченко также отметил, что пока в Днепропетровске не снимается усиленный режим охраны общественного порядка. Вместе с тем министр заявил, что жители Днепропетровска могут чувствовать себя в безопасности.

По его словам, «у нас есть ряд нераскрытых преступлений с использованием взрывчатки, и мы будем проводить по ним следствие в таком же усиленном режиме, как раскрытие терактов в Днепропетровске».

В свою очередь генеральный прокурор Украины Виктор Пшонка извинился перед жителями Днепропетровска за события, которые произошли 27 апреля. По его словам, правоохранительные органы потом вынуждены были усилить меры безопасности, чтобы в дальнейшем злоумышленники не организовали новых взрывов.

Также, по словам В.Пшонки, силовики настаивают на повышении ответственности за терроризм. Генпрокурор отметил, что в Верховную Раду передан пакет документов по этим вопросам, и выразил уверенность, что ВР поддержит инициативы правоохранительных органов и СНБО относительно ужесточения ответственности в борьбе с терроризмом.