Днепропетровск: террористы требовали по 10 центов за украинца
17:51, 01 июня 2012Новости регионов
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Сказал глава СБУ
Генеральный прокурор Украины Виктор Пшонка заявил, что взрывы в Днепропетровске были организованы в корыстных целях.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Днепропетровске.
По словам В.Пшонки, злоумышленники требовали деньги после взрывов – через СМС и Интернет, «угрожая новыми взрывами и человеческими жертвами, в том числе с детьми».
«Злоумышленники требовали сумму в долларах из расчета 10 центов за каждого жителя Украины. Таким образом была подсчитана общая сумма – 4,5 млн. долларов», - сказал на пресс-конференции глава СБУ Игорь Калинин.
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