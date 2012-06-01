В Житомире состоялся праздник для многодетных семей

В Житомире по случаю Международного дня защиты детей власти и оппозиция провели отдельные мероприятия - областной праздник для многодетных семей и благотворительную акцию для детей с инвалидностью «Страна детства, страна грез».

Как передает корреспондент УНИАН, в частности, городские власти организовали массовые мероприятия в парке культуры и отдыха имени Гагарина: выступление художественных коллективов дошкольных учебных заведений, театрализованное представление «Подарок от маленьких фей», выставку моделей кораблей и др.

В рамках праздничных мероприятий по случаю дня защиты детей руководители областной власти посетили интернатные заведения, в которых воспитываются дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки.

Также сегодня в Житомире воспитанники детских домов семейного типа и приемных семей со всех районов области вместе с родителями приняли участие в семейном празднике «Оселя, скупана в любові». На праздник в развлекательный комплекс прибыло около двухсот детей.

Отдельно от власти свои мероприятия по случаю Международного дня защиты детей провели оппозиционные партии. Так, члены житомирской организации ВО «Свобода» подарили воспитанникам детского садика «Калина» в поселке Красное Андрушивского района вышивки. Как сообщил УНИАН председатель Андрушивской районной организации ВО «Свобода» Михаил Стельмах, такие подарки «свободовцы» сделали «для поддержания детского творчества и воспитания патриотов».

Также сегодня в Житомирском парке культуры имени Гагарина активисты областной организации партии «Фронт Змин» провели благотворительную акцию для детей с инвалидностью «Страна детства, страна грез». На празднике дети принимали участие в игровых конкурсах и получили сладости, сообщила УНИАН инициатор и организатор праздника Светлана Жаворонкова. Также активисты "Фронта Змин" посетили детскую областную больницу и Тетеровский интернат для детей-сирот и передали детям подарки.

По данным пресс-службы Житомирской облгосадминистрации, в области создано 31 детский дом семейного типа и 167 приемных семей, в которых воспитываются 510 детей-сирот и дети, лишенных родительской опеки. В области в целом проживает 3800 детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, и еще 3500 детей воспитываются в ненадлежащих условиях.