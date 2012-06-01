В найденном на Крещатике пакете была коробка из-под обуви

В подозрительном целлофановом пакете, обнаруженном сегодня после обеда на Крещатике, возле столичной мэрии, была пустая коробка из-под обуви.

Об этом УНИАН сообщили в столичном главке милиции.

Как сообщал УНИАН, сегодня днем возле фонтана на улице Крещатик, 25, который находится близ столичной мэрии, был обнаружен подозрительный пакет с неизвестным содержимым.

На место обнаружения подозрительного предмета сразу выехали взрывотехнические и следственно-оперативные службы.