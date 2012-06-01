На Крещатике возле мэрии обнаружен подозрительный пакет
15:17, 01 июня 2012Новости регионов
0
C неизвестным содержимым
Сегодня днем возле фонтана на улице Крещатик, 25, который находится близ столичной мэрии, обнаружен подозрительный пакет с неизвестным содержимым.
Об этом сообщили УНИАН в Главном управлении МВД в Киеве.
Сейчас к месту обнаружения подозрительного предмета выехали взрывотехники и следственно-оперативные службы МВД.
В милиции считают, что это, скорее всего, обычный пакет, который кто-то забыл или оставил намеренно, чтобы проверить готовность оперативных служб.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter