На Крещатике возле мэрии обнаружен подозрительный пакет

Сегодня днем возле фонтана на улице Крещатик, 25, который находится близ столичной мэрии, обнаружен подозрительный пакет с неизвестным содержимым.

Об этом сообщили УНИАН в Главном управлении МВД в Киеве.

Сейчас к месту обнаружения подозрительного предмета выехали взрывотехники и следственно-оперативные службы МВД.

В милиции считают, что это, скорее всего, обычный пакет, который кто-то забыл или оставил намеренно, чтобы проверить готовность оперативных служб.