Пересмотрят ли питания для детей в оздоровительных лагерях?

Николаевский облсовет просит Кабмин пересмотреть нормы питания для детей в оздоровительных лагерях, утвержденные в 2006 году

Николаев. 1 июня. УНИАН. Николаевский областной совет обратится в Кабинет министров Украины с просьбой пересмотреть нормы питания для детей в оздоровительных лагерях, утвержденные в 2006 году, поскольку считает их заниженными.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил глава Николаевского областного совета Игорь Дятлов во время расширенного совещания Николаевской областной государственной администрации по вопросам подготовки и проведения оздоровления и отдыха детей, которое проводилось в детском оздоровительном центре «Орлятко» в с. Рыбаковка Березанского района Николаевской области.

По его словам, в детских оздоровительных лагерях детей недокармливают из-за нормы, неправильно рассчитанной Министерством экономики в 2006 году.

«Согласно этому указу, на питание в оздоровительных лагерях рассчитано: хлеба – меньше в два раза, чем в интернатах во время учебного года, соков – в два раза меньше, фруктов – в 3 раза", - отметил глава облсовета.

«Что такое для ребенка, который развивается, 100 грамм фруктов? Чтобы было понятно – полбанана. Это – ничего. Мяса – нет, курятины – нет, колбасных изделий – нет. Выходит, ребенок у нас на оздоровлении получает на 1 кг еды меньше, чем во время учебного года. Парадокс в том, что калорий при этом за счет других продуктов он получает даже больше. Неужели мы гонимся за калориями? Тем более, что мы говорим о детях из интернатов, у которых нет родителей, которые во многом обделены судьбой», - подчеркнул И.Дятлов.

Во время совещания отмечалось, что в оздоровительных лагерях питание детей рассчитано из нормы 2 кг 367 грамм еды в день, что почти на килограмм меньше, чем они получают во время учебного года в интернатах – 3 кг 328 грамм.

«Получается, что в интернатах мы кормим детей-сирот нормально, а в лагерях - нет?», - отметил И.Дятлов.

На протяжении двух последних лет депутаты Николаевского областного совета поднимают этот вопрос на сессиях. Многочисленные обращения управления образования Николаевской ОГА в Министерство образования Украины оставались без ответа.

На совещании было принято решение вынести этот вопрос на заседание сессии областного совета, которая состоится 26 июня, и предусмотреть в бюджете недостающие средства, чтобы компенсировать разницу в норме питания детей – всего 660 тыс. грн.

Также решено обратиться в Кабинет министров Украины с тем, чтобы пересмотреть норму питания, утвержденную в 2006 году.