В Черкассах пройдет Парад детских колясок

Сегодня в Черкассах во Всемирный день защиты детей впервые пройдет Парад детских колясок.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Черкасском областном молодежном ресурсном центре, главная цель парада – привлечь внимание общественности к ответственному отцовству под лозунгом «Быть мамой - это здорово, интересно и прекрасно!».

Парад стартует с Соборной площади и будет двигаться к городскому детскому парку. На сцене парка детей будут развлекать веселые сказочные герои.

Мам и пап, которые придут на праздник, также ожидают интересные конкурсы. Главная идея парада – это креативно и оригинально украсить свою детскую коляску. Каждый из участников получит дипломы и подарки от спонсоров и организаторов проекта в таких тематических рубриках: «хай тек»; «авто мода»; «спортивный»; «сладкая парочка»; «в мире животных»; «мультяшный»; «я у мамы чудо»; «приз зрительских симпатий».