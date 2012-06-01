Хмельнитчина: молния убила 24-летнего парня

24-летний житель села Немичинци Хмельницкого района Хмельницкой области погиб от удара молнии.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в оперативно-координационном центре территориального управления МЧС в области, трагедия произошла вчера.

Парень был смертельно поражен во время дождя разрядом молнии. Тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу в г.Хмельницкий.