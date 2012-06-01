Хмельнитчина: молния убила 24-летнего парня
10:05, 01 июня 2012Новости регионов
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Длится судебно-медицинская экспертиза
24-летний житель села Немичинци Хмельницкого района Хмельницкой области погиб от удара молнии.
Как сообщили корреспонденту УНИАН в оперативно-координационном центре территориального управления МЧС в области, трагедия произошла вчера.
Парень был смертельно поражен во время дождя разрядом молнии. Тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу в г.Хмельницкий.
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