На Буковине в бассейне утонула 6-летняя девочка
09:20, 01 июня 2012Новости регионов
0
Пока родители и воспитатели праздновали
В бассейне одного из развлекательных заведений районного центра Глубокая Черновицкой области утонул шестилетний ребенок.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Черновицкой области, несчастный случай произошел 30 мая во время празднования окончания посещения местного детсада «Солнышко».
Следователи милиции и прокуратуры района установили, что на праздновании с участием детей, родителей и воспитателей шестилетняя девочка, оставшись без присмотра матери, вышла на улицу из здания. Зайдя в соседнее незапертое помещение сауны того же развлекательного заведения, по неосторожности упала в бассейн, заполненный водой, и утонула.
По этому факту проводится проверка.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter