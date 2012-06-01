На Буковине в бассейне утонула 6-летняя девочка

В бассейне одного из развлекательных заведений районного центра Глубокая Черновицкой области утонул шестилетний ребенок.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Черновицкой области, несчастный случай произошел 30 мая во время празднования окончания посещения местного детсада «Солнышко».

Следователи милиции и прокуратуры района установили, что на праздновании с участием детей, родителей и воспитателей шестилетняя девочка, оставшись без присмотра матери, вышла на улицу из здания. Зайдя в соседнее незапертое помещение сауны того же развлекательного заведения, по неосторожности упала в бассейн, заполненный водой, и утонула.

По этому факту проводится проверка.