Иностранец продал за границу в рабство харьковскую студентку

Харьковские правоохранители за торговлю людьми задержали 39-летнего иностранного гражданина.

Как сообщает сайт МВД Украины, предварительно установлено, что он в мае вывез за границу 20-летнюю студентку, жительницу Харькова, где продал ее сутенерам для сексуальной эксплуатации. Потерпевшая возвращена на родину.