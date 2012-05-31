Иностранец продал за границу в рабство харьковскую студентку
17:36, 31 мая 2012Новости регионов
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Потерпевшая возвращена на родину
Харьковские правоохранители за торговлю людьми задержали 39-летнего иностранного гражданина.
Как сообщает сайт МВД Украины, предварительно установлено, что он в мае вывез за границу 20-летнюю студентку, жительницу Харькова, где продал ее сутенерам для сексуальной эксплуатации. Потерпевшая возвращена на родину.
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