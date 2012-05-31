В Киеве в этом году восстановлены жилищные права 75 детей

В этом году органами прокуратуры Киева восстановлены жилищные права 75 детей.

Об этом сообщили УНИАН в Отделе связей со средствами массовой информации прокуратуры города Киева.

Поскольку полномочия по обеспечению детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, является исключительной компетенцией местной власти, прокуратура проверяет каждый частный случай, и при наличии оснований принципиально реагирует на выявленные нарушения.

В первую очередь, прокурорские проверки касаются вопросов сохранения жилья детей во время их пребывания в детских домах, своевременной постановки их на квартирный учет, принятия мер органами власти по оформлению права собственности на имущество детей.

По данным статистики, в Киеве проживают 2463 ребенка этой категории. На квартирном учете находятся 219 детей, часть из которых поставлена на очередь именно после прокурорского вмешательства.