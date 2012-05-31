На Закарпатье произошла аварийная утечка дизтоплива, площадь загрязнения превышает 400 кв. метров. Об этом сегодня корреспонденту УНИАН сообщили в Государственной экологической инспекции в Закарпатской области.

Как говорится в сообщении, во время проведения работ по подготовке к замене дефектного участка продуктопровода на 299-м километре ЛПУС «Дубриничи» ГП «Прикарпатзападтранс» г. Ривне, за пределами населенного пункта с. Ужок Великоберезнянского района (земли без изъятия у землепользователей Ужанского национального природного парка) возникла необходимость перекачки дизельного топлива с низинного участка на возвышенность для высвобождения продуктопровода от нефтепродуктов.

Как говорится в сообщении экоинспекции, с целью перекачки предприятием был обустроен полевой продуктопровод длиной около 600 м, который шел по поверхности земли.

Около 14.00 в результате прорыва технологической прокладки на месте соединения полевого продуктопровода с подземным продуктопроводом произошла утечка дизтоплива. Предприятием ниже месту утечки горючего обустроены два котлована. Водные объекты расположены на значительном расстоянии от места утечки дизельного топлива, поэтому попадание топлива не зафиксировано.

Также в Госэкоинспекции сообщают, что на месте аварии на загрязненной территории специалистами экоинспекции проведен отбор проб почвы.

На момент обследования, по данным экоинспекции, утечка топлива была ликвидирована. Объем дизельного топлива, попавшего в окружающую среду, уточняется.

Общая площадь загрязнения составляет около 402 кв. м, уточняют в госуправлении.

В Госэкоинспекции также отмечают, что ее специалисты проводят инструментально-лабораторные исследования с целью определения степени загрязнения почвы. По получению результатов будет проведено начисление убытков, нанесенных окружающей природной среде в результате аварии.