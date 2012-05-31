Харьковщина: пиротехники обезвредили три фугасные авиабомбы

В поселке Боровая Харьковской области пиротехники МЧС обезвредили три фугасные авиабомбы времен Великой Отечественной войны, которые были закопаны вблизи жилых домов.

Как сообщили УНИАН в Главном территориальном управлении МЧС в Харьковской области, бомбы ФАБ-50 весом 50 кг каждая были закопаны в песчаной почве на глубине 1 м от поверхности.

Бомбы обнаружили местные жители. Прилегающая территория к опасным находкам была обследована, боеприпасы вывезены в безопасное место и обезврежены. Пострадавших нет.