Харьковщина: пиротехники обезвредили три фугасные авиабомбы
16:04, 31 мая 2012Новости регионов
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...времен войны
В поселке Боровая Харьковской области пиротехники МЧС обезвредили три фугасные авиабомбы времен Великой Отечественной войны, которые были закопаны вблизи жилых домов.
Как сообщили УНИАН в Главном территориальном управлении МЧС в Харьковской области, бомбы ФАБ-50 весом 50 кг каждая были закопаны в песчаной почве на глубине 1 м от поверхности.
Бомбы обнаружили местные жители. Прилегающая территория к опасным находкам была обследована, боеприпасы вывезены в безопасное место и обезврежены. Пострадавших нет.
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