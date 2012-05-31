Мужчину убило электротоком, когда он взялся за ручку холодильника

В пгт Черновцы Винницкой области мужчину убило электротоком.

Как сообщает Теруправление МЧС в Винницкой области, сегодня в 5.30 от дежурного врача скорой помощи пгт Черновцы поступило сообщение о том, 52-летний мужчина получил смертельный удар тока, взявшись за ручку включенного в электросеть холодильника. Обстоятельства произошедшего выясняются.