Мужчину убило электротоком, когда он взялся за ручку холодильника
13:14, 31 мая 2012Новости регионов
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Обстоятельства произошедшего выясняются
В пгт Черновцы Винницкой области мужчину убило электротоком.
Как сообщает Теруправление МЧС в Винницкой области, сегодня в 5.30 от дежурного врача скорой помощи пгт Черновцы поступило сообщение о том, 52-летний мужчина получил смертельный удар тока, взявшись за ручку включенного в электросеть холодильника. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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