В Киеве на Левом берегу отаборился цыганский табор

В Киеве, на левом берегу, возле ул. Березняковская, прямо под железнодорожным полотном остановился большой табор цыган, перекочевавший в столицу два месяца назад из Закарпатья.

Как сообщается на сайте газеты "Сегодня", цыгане обитают в полной нищете, антисанитарии, а еду готовят на костре.

По информации газеты, в таборе 50 человек. "Пристанища сколочены из старых матрасов и одеял, найденных на свалках. Вокруг них бегает около двух десятков детей – все полуголые и грязные. Рядом горит костер, где в котле варится что-то зеленое. Молодая цыганка моет посуду в грязной миске, черной водой", - пишет газета.

Одна из собеседниц издания — цыганка Людмила — сообщила, что воду берут на ближайшей автомойке. "Там хорошие, добрые люди и они нам помогают. Мы не моемся практически, поскольку негде. Варим все на костре. Покупаем суповые наборы. На что-то больше денег нет", - говорит цыганка, у которой пятеро детей.

"Мы жили под Ужгородом в глиняном доме. Работы нет, все голодные. "Бароны" забирали гуманитарную помощь, открыли магазины. Что-то скажешь – пуля в голову, поэтому мы уехали", - поделился с журналистами глава семейства Николай.

По его словам, на жизнь в столице цыгане зарабатывают на сборе металлолома и макулатуры. "Это наш единственный источник дохода. Раньше работал на стройках – штукатурил, крыши стелил. Но меня "кинули", деньги не заплатили, лишь на дорогу домой дали. А на металле не обманут", - добавил он.

По информации издания, один цыган зарабатывает в месяц 200-300 грн. "Дети никогда не ели мороженого. Нам никто не помогает, мы никому не нужны, к сожалению. Мы беззащитны", - рассказывает Людмила.

Табором руководит старейшина. "Это старик, который решает, кому больше нужно поесть, а кто может поголодать", - говорят цыгане.

"Мы не занимаемся попрошайничеством. Бабушки наши, цыганки старые могут, но мы - нет. А на время Евро мы уйдем. Потому что фаны, когда их команда проиграет, начнут бить машины, убивать людей. И нас также убьют, поэтому мы боимся и уедем…", - говорят цыгане.