В Крыму будет работать 558 пляжей

В Автономной Республике Крым в сезоне 2012 года будет работать 558 пляжей, в том числе 219 бесплатных пляжей общего пользования.

Об этом на пресс-конференции в агентстве УНИАН сообщил министр курортов и туризма АР Крым Александр Лиев.

«В 2012 году мы будем эксплуатировать 558 пляжей, из них 219 пляжей будут бесплатными, 339 пляжей — санаторно-курортных и оздоровительных учреждений», - сказал он.

А.Лиев также отметил, что «практически все пляжи готовы к курортному сезону».

По информации А.Лиева, пляжи начнут работать с открытия купального сезона, который откроется с 1 июня.

При этом А.Лиев сообщил, что к купальному сезону 2012 года откроется на 50 пляжей больше, чем в 2011 году.

В то же время, А. Лиев отметил, что «пляжный туризм не является специализацией Крыма».

«Пляжный туризм — не наш конек. Крым специализируется на оздоровительном туризме, на развитие которого направлены усилия правительства», - сказал он.

По словам А.Лиева, Крым не может конкурировать с другими курортами в категории «пляжного туризма», однако практически не имеет конкурентов в оздоровительном туризме.

«Наши конкуренты по оздоровительному туризму — это Минск с его низкими ценами на оздоровление и Баден-Баден. Даже Турция продвигает у себя предложение по оздоровлению в Крыму. А в «пляжном туризме» мы не можем конкурировать с другими курортами, так как у нас «пляжный сезон» всего 2 месяца», - сказал А.Лиев.

Как сообщал УНИАН, также сегодня А.Лиев заявил, что Министерство курортов и туризма Автономной Республики Крым намерено ввести категоризацию крымских пляжей.

