Виннитчина: мужчина, которого укусила гадюка, госпитализирован
11:44, 31 мая 2012Новости регионов
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Складівал сено на огороде
В с.Стена Томашпольского района Винницкой области госпитализирован мужчина, которого укусила гадюка.
Об этом сообщает ТУ МЧС в Винницкой области.
Согласно сообщению, 30 мая в Томашпольскую районную больницу был доставлен 51-летний житель села Стена. Когда мужчина на собственном огороде складывал сено, его в левую руку укусила гадюка.
Потерпевший находится в реанимационном отделении, сейчас состояние его здоровья удовлетворительное.
В Винницкой области в этом году это первый подобный случай.
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