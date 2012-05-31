Виннитчина: мужчина, которого укусила гадюка, госпитализирован

В с.Стена Томашпольского района Винницкой области госпитализирован мужчина, которого укусила гадюка.

Об этом сообщает ТУ МЧС в Винницкой области.

Согласно сообщению, 30 мая в Томашпольскую районную больницу был доставлен 51-летний житель села Стена. Когда мужчина на собственном огороде складывал сено, его в левую руку укусила гадюка.

Потерпевший находится в реанимационном отделении, сейчас состояние его здоровья удовлетворительное.

В Винницкой области в этом году это первый подобный случай.