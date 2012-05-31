Под Гостомелем вырублена часть Святошинского леса

На территории Киевского лесничества КП «Святошинское лесопарковое хозяйство» возле поселка Гостомель Киевской области вырублено 40 деревьев.

Об этом заявил председатель постоянной комиссии Киевсовета по вопросам экологической политики, председатель фракции «Республика Киев» Денис Москаль, сообщили УНИАН в пресс-службе фракции.

По его словам, факт самовольного уничтожения 40 деревьев и 15 кустов зафиксировал лесник 28 мая и составил соответствующий протокол. Нарушители уничтожили дубы, сосны, черемухи.

По поводу указанного Д.Москаль направил депутатские обращения в столичную прокуратуру, Государственную экологическую инспекцию Украины в г. Киеве и ГУ МВД Украины в г. Киеве для привлечения к ответственности виновных в уничтожении деревьев.

“К сожалению, это не первый случай уничтожения деревьев на территории Святошинского лесопаркового хозяйства. И если ранее вырубки осуществлялись в большинстве случаев вокруг поселка Коцюбинское, то теперь начали рубить лес и возле Гостомеля. Самовольные вырубки деревьев ценных лесных пород на территории этого коммунального предприятия приобретают катастрофические масштабы”, - подчеркнул Д.Москаль.

По мнению депутата, для спасения леса ему необходимо предоставить природоохранный статус.

По словам Д.Москаля, комиссия, которую он возглавляет, поддержала проект решения о создании регионального ландшафтного парка «Киевский» на базе коммунальных предприятий «Святошинское лесопарковое хозяйство», «Дарницкое лесопарковое хозяйство» и «Лесопарковое хозяйство «Конча-Заспа».