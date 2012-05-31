Санаторию «Крым» в Партените выделили 12 млн
10:22, 31 мая 2012Новости регионов
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За счет резервного фонда
Кабинет министров Украины выделил Министерству обороны 12,4 млн грн для проведения неотложных мероприятий по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации 7-8 февраля 2012 года на объектах Центра медицинской реабилитации и санаторного лечения «Крым» в поселке Партенит (АР Крым).
Как сообщается на сайте Кабинета министров, соответствующее распоряжение правительства № 315-р принято 28 мая.
Согласно документу, средства будут выделены за счет средств резервного фонда государственного бюджета.
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