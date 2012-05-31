В Керчи семью ветерана с детьми выселили на улицу

Председатель Совета министров Крыма Анатолий Могилев поручил выяснить, на каком основании в Керчи выселили из квартиры семью ветерана Великой Отечественной войны.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе крымского правительства.

«Я поручил в кратчайшие сроки разобраться в этой ситуации и восстановить справедливость», - сказал А.Могилев.

По данным сайта Kerch.fm, 28 мая семью из шести человек, включая ветерана Великой Отечественной войны, пожилую женщину-инвалида и двух малолетних детей десяти и трех лет, выгнали на улицу из купленной квартиры. На протяжении четырех лет семья судилась с бывшими хозяевами жилья, среди которых - бывшие заключенные. Суд принял решение в пользу прежних хозяев, пишет издание.