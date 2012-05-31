Прикарпатье: селевой поток блокировал транспортное сообщение

В Прикарпатье вследствие схождения селевого потока отсутствует транспортное сообщение с пограничной заставой.

Как сообщили сегодня УНИАН в территориальном управлении МЧС в Ивано-Франковской области, в результате сильного дождя 30 мая на территории Верховинского района около 18 час. произошло схождение селевого потока и обвала горной породы (ориентировочный объем сдвига почвы 2000 – 2500 куб. м, длина 135 м) на автомобильную дорогу местного значения Устерики-Гринява-Голошино. Из-за сдвига почвы отсутствует транспортное сообщение из с. Голошино (461 житель) и пограничной заставой №4. На место события выезжала комиссия Верховинского райавтодора. Туда же направлена аварийная бригада филиала «Верховинский райавтодор».

Восстановительные работы начались сегодня с 8.00. Вследствие сдвига почвы потерпевших и травмированных нет.