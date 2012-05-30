В Одесской области ликвидировали 2 га конопли

Сотрудники подразделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков Фрунзовского РОВД Одесской области выявили и уничтожили на окраине села Новониколаевка свыше 11 тысяч кустов конопли, сообщили сегодня УНИАН в Отделе по связям с общественностью Управления МВД Украины в области.

При осмотре плантации площадью 1,8 гектара, уточнили в милиции, выяснилось, что «35-летний фермер хорошо обработал наркосодержащие растения от сорняков, а также обустроил участок системой капельного полива».

При заключения договора о передаче участка в субаренду этот фермер сообщал, что будет выращивать овощи и кукурузу.

Возбуждено уголовное дело по факту незаконного выращивания конопли согласно признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 310 Уголовного кодекса Украины, что может повлечь лишение свободы правонарушителя на срок от 3 до 7 лет.