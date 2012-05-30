В Одессе в РАГСы можно будет записаться через Интернет

Главное управление юстиции в Одесской области разработало и внедрило программный продукт, который дает возможность гражданам осуществлять через Интернет предварительную запись на прием в отделы государственной регистрации актов гражданского состояния города Одессы.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Минюста.

Эта услуга является нововведением в Украине и дает возможность упростить процедуру записи на прием в отдел РАГС. Нововведение позволит каждому, не выходя из дома, выбрать удобное время для приема и избежать появления очередей в РАГСах.

Пока предварительная запись на прием осуществляется в тестовом режиме в одном из отделов РАГС в г. Одесса (по вопросам регистрации рождения). При этом отделы ГРАГС продолжают вести и традиционный прием граждан.

Записаться на прием можно через Интернет на официальном сайте Главного управления юстиции в Одесской области - http://just.odessa.gov.ua или на сайте регистрационной службы Главного управления юстиции в Одесской области - http://www.rs-odessa.org.ua/dracs/zapis/index.php.

После тестирования систему планируется запустить в практическую эксплуатацию во всех РАГСах города. Планируется, что такая услуга станет очередным шагом на пути комфортного и качественного обслуживания граждан, отметили в пресс-службе Минюста.