В Донецке пройдет акция «Милиция для детей»

В Донецке правоохранители проведут благотворительную акцию «Милиция для детей», приуроченную ко Дню защиты детей.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Донецкого горуправления милиции, во время мероприятия, которое состоится 2 июня в центре города на бульваре имени Пушкина, будут проведены разнообразные викторины, конкурсы и игры, связанные со спецификой милицейской службы, показательные выступления ведущих служб и подразделений органов внутренних дел, в том числе кинологов со своими собаками.

Желающие будут иметь возможность сфотографироваться в милицейской экипировке, послушать музыкальные композиции в исполнении оркестра Главного управления МВД в Донецкой области и его солистов, отмечено в сообщении.

Областное управление МВД приглашает граждан «побывать на этом празднике и получить яркие впечатления».