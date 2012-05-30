400 столичных медиков завершили курс англоязычной подготовки к финальной части чемпионата Европы по футболу.

Как сообщили УНИАН в Министерстве здравоохранения Украины, в Киеве прошли первый и второй этапы торжественного награждения медицинского персонала, который изучал иностранный язык к Евро-2012 по программе проекта Open Healthcare English 2012.

Столичные медики первыми из всех городов, которые будут принимать матчи Евро-2012, успешно сдали экзамены по английскому языку, отметили в Минздраве.

В ведомстве убеждены, что выпускники удовлетворят все потребности столицы в предоставлении медицинской помощи иностранным болельщиками и туристам согласно международным правилами и требованиям УЕФА.

Программа Open Healthcare English 2012 по англоязычной подготовке украинских медиков продолжалась восемь месяцев. Она была разработана специально для медицинского персонала из городов, принимающих Евро-2012, при содействии Министерства здравоохранения Украины и городских государственных администраций.

