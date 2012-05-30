Курорт Сергеевку могут полностью обесточить

Руководство ОАО «Одессаоблэнерго» обратилось с многомиллионными исками в хозяйственные суды о принудительном взыскании долгов со злостных неплательщиков за потребленную электроэнергию, заявил сегодня в интервью УНИАН коммерческий директор акционерной компании Владимир Лисняк.

По его словам, под угрозой обесточивания оказались Сергеевское предприятие электросетей, обеспечивающее энергией курорты Бессарабии и накопившее долг в размере 3,7 млн грн, Одесская исправительная колония №51, многолетняя задолженность которой превысила 1,3 млн грн, и другие рекордсмены-неплательщики.

Хозяйственные суды Одесской области и города Киева уже назначили на июнь рассмотрение исков к Сергеевскому предприятию электросетей и Государственной пенитенциарной службе Украины, подразделением которой является Одесское учреждение по исполнению наказаний №51.

С начала года общая задолженность предприятий жилищно-коммунального хозяйства Одесской обл. достигла 67 млн грн, промышленности - 7,7 млн грн, агросектора – 4,9 млн грн, подытожил В.Лисняк.